REYTİNG SONUÇLARI - 20 OCAK

20 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz liste haberimizde olacak...