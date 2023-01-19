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20 Ocak 2023 il il cuma namazı saatleri: Cuma namazı ne zaman, kaçta başlıyor?

20 Ocak 2023 cuma namazı saatleri: Cuma namazı kaçta başlıyor?

Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazları, İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembollerindendir. Cuma namazı saatleri, Dİyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte 20 Ocak 2023 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il cuma namazı vakitleri...

Giriş: 19.01.2023 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cuma namazı saatleri, günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazına kısa bir süre kala cuma namazı saatleri gündeme geldi. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, kaçta başlıyor?" İşte 20 Ocak 2023 Diyanet ile 81 il cuma namazı saatleri...

  • 20 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 20 OCAK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.04'de kılınacak.

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 20 OCAK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:27'de kılınacak.

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • 20 OCAK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

    Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

  • Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

  • CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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