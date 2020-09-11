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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TMO'ya ürünlerini teslim eden üreticilere 20 milyon liralık kuru üzüm bedelini yatırıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Toprak Mahsulleri Ofisimize 7 Eylül tarihinden itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki “Kuru Üzüm” bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.