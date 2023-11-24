20 milyon dolarlık teşvik belgesi aldı

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20 milyon dolar yatırım teşviki alan Maxxen, batarya bazlı enerji depolama sistemleri üretimi yatırımı için 5. Bölge kapsamında sunulan desteklerden yararlanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre Maxxen, Enerji Depolama sistemi üretim tesisini 2024’te faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

10 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Kontek Enerji, Aydın / Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin metrekare alana enerji depolama sistemleri üretim fabrikası kuracak.

2024 yılının üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması beklenen ve yıllık hedeflenen üretim kapasitesinin 3 GWh olduğu üretim tesisi, faaliyete geçtiğinde şirket istihdamının yaklaşık yüzde 100 oranında artması bekleniyor.