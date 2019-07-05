05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2012 yılından beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar Euro’luk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics’in üye ve iş ortaklarını İstanbul’da buluşturdu. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın ev sahipliğinde yapılan Euronics’in yıllık toplantısında 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri katıldı.
Euronics İstanbul toplantısının açılışında konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Türkiye pazarının genç nüfusu ve yeni teknolojilere hızlı adapte olması sayesinde önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğunun altını çizdi.
TÜRKİYE EN DİNAMİK PAZARLARDAN BİRİ
Türkiye’de çoklu kanal (omnichannel) stratejisi ile tüketicinin alışveriş yolculuğunun haritasını çıkardıklarını belirten Gürcan, şunları söyledi:
“Geleneksel satışlar yani mağaza satışları piyasaya hakim. Batı Avrupa’da elektronik ürünlerdeki online satış payı yüzde 25 civarında. Türkiye'de ise bu oran hala yüzde 5. Bu tablo, online satışların potansiyelini, büyümeye katkısının artacağını gösteriyor. Ayrıca, online kanalın toplam hacimde payı küçük olmasına rağmen tüketicileri etkileme ve mağazalardaki satışları tetikleme konusunda halihazırda büyük bir gücü var.”
Yıllık toplantılarını ilk kez Türkiye’de yaptıklarını belirten Euronics International Başkanı Hans Carpels ise “Türkiye pazarı, Euronics bölgeleri içinde en dinamik, inovasyonlara en hızlı adapte olan pazarlardan biri. Teknosa’nın omnichannel ile yarattığı deneyim, tüketicinin nabzını tutma kabiliyeti ve veri yönetimi konusundaki çalışmaları grubumuzun içindeki farklı ülkelere örnek oluyor” dedi.
YÖNETİM KURULU DA BELİRLENDİ
Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile birlikte Türkiye de yönetim kurulunda yer aldı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bir kez daha Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.
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