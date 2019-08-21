Hong Kong'da Çin karşıtı protestolar devam ederken iş dünyası da olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Ticaret gerilimiyle birlikte piyasalardaki risk iştahının düşmesini destekleyen başında gelen protestolar bu kez borsada önemli bir gelişmeye yol açtı.

Çinli e-ticaret devi Alibaba, bu ay sonunda Hong Kong Borsası'nda planladığı halka arzı süregelen protesto ve olaylar nedeniyle ertelemek üzere.

Reuters'a konuşan ve ismini gizli tutan iki kaynağa göre yaklaşık 20 milyar dolarlık halka arzın ertelenmesi şirket yönetim kurulunun da gündeminde.

"Ağustos sonu için düşünülen asıl plan, her ne kadar resmi bir takvim olmasa da ekim ayına ertelenebilir." diyen kaynaklar karşısında ise Alibaba sessizliğini korudu. Şirket, "piyasa dedikodularına yorum yapmıyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Geçen yıl 3.1 milyar dolar net kâr açıklayan Alibaba müşteri sayısında da 98 milyonluk bir artış yaşamıştı. Bloomberg, mayıs ayında şirketin sermaye artırımı için halka arz planladığını belirterek finansal danışmanlarla çalışmaya başladığını iddia etmişti.

Alibaba'nın böylelikle ABD borsalarına kote olan şirketlerden hisse alamayan Çin'deki yatırımcılara daha yakın olmayı düşündüğü ifade edilmişti zira Hong Kong Borsası bir düzenleme değişikliğine giderek teknolojide ikili kotasyona izin veriyor. 11. haftasına giren ve polisin her geçen gün daha da sert müdahale ettiği protesto gösterileri sonrasında plan rafa kalkmışa benziyor.

İlk kez 2014 yılında halka arz olunan Alibaba New York'ta 21.8 milyar dolar toplamış ve ilk gün yüzde 38 artan hisselerle büyük başarı yakalamıştı.