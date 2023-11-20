Antalya'da otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da, Akseki-Manavgat Karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında 20 metreden şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Antalya'da, 20 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Akseki-Manavgat D-695 Karayolunda yaşandı. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Çeçen'in kullandığı otomobil, Taşkesiği Mahallesi'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.
EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki araç sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen Gülay Çeçen (50), olay yerinde yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ VE 2 TORUNU YARALANDI
Hurdaya dönen otomobilde sürücü Ramazan Çeçen ve torunları İrem Gülay Adak ile Yiğit Rahim Adak yaralandı.
Yaralılardan İrem Gülay Adak ve Yiğit Rahim Adak'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.