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        Haberler Gündem Trafik 20 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

        Antalya'da otomobil 20 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

        Antalya'da, Akseki-Manavgat Karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında 20 metreden şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:17
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        20 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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        Antalya'da, 20 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Akseki-Manavgat D-695 Karayolunda yaşandı. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan Çeçen'in kullandığı otomobil, Taşkesiği Mahallesi'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        EŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlanan otomobildeki araç sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen Gülay Çeçen (50), olay yerinde yaşamını yitirdi.

        SÜRÜCÜ VE 2 TORUNU YARALANDI

        Hurdaya dönen otomobilde sürücü Ramazan Çeçen ve torunları İrem Gülay Adak ile Yiğit Rahim Adak yaralandı.

        Yaralılardan İrem Gülay Adak ve Yiğit Rahim Adak'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

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