19 MAYIS RESMİ TATİL MİYDİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir sevinçle kutlandı. Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs resmi tatil kategorisine giriyor. 19 Mayıs Perşembe günü okullar, liseler, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde resmi tatil uygulandı.