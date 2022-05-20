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20 Mayıs bugün tatil mi? Bugün okullar resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili devam ediyor mu?

20 Mayıs bugün tatil mi? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta sevinçle kutlandı. Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Perşembe günü vatandaşlar resmi tatil yaptı. Peki, Bugün okullar resmi tatil mi, 19 Mayıs tatili devam ediyor mu?

20.05.2022 - 10:11 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak tüm yurtta sevinçle ve coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Perşembe günü okulların ve iş yerlerinin tatil edilmesiyle birlikte gözler 20 Mayıs Cuma gününe çevrildi. Vatandaşlar Cuma günü tatilin devam edip etmediğini merak ediyor. Vatandaşların gündeminde “20 Mayıs Bugün okullar resmi tatil mi, 19 Mayıs tatili devam ediyor mu?” soruları yer alıyor. İşte, 20 Mayıs bugün tatil mi?  sorusunun cevabı ve konuyla ilgili merak edilen detaylar…

  • 18 MAYIS OKULLAR YARIM GÜN MÜ TATİL OLDU?

    18 Mayis günü okullar ve iş yerleri tam gün hizmet verdi, yarım gün tatil edilmedi.

  • 19 MAYIS RESMİ TATİL MİYDİ?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir sevinçle kutlandı. Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs resmi tatil kategorisine giriyor. 19 Mayıs Perşembe günü okullar, liseler, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ve özel sektörde resmi tatil uygulandı.

  • 20 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    20 Mayıs Cuma günü resmi tatil ilan edilmedi. 20 Mayıs günü okullar ve iş yerleri normal çalışma saatlerinde açık olacak.

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    2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

     

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