Dün akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Halk kısa süreli paniğe kapıldı. Bizler de En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 20 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...