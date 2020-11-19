20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinliklerle kutlanacak

AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, BM tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ardından her yıl 20 Kasım günü, dünya genelinde çocuk haklarına vurgu yapılan özel bir gün olarak kutlanıyor.

UNICEF ve ortakları tarafından 190 ülkede bu özel günde özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Türkiye, bu özel günde sosyal medya üzerinden #DünyaÇocukGünü ve #WorldChildrensDay etiketleriyle çocuklar için hayallerini dile getirecek.

UNICEF'in her yıl ortakları ile gerçekleştirdiği kutlamalar çerçevesinde hayata geçen Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da Kız Kulesi ve Galata Kulesi, Ankara'da Atakule, Eskişehir Masal Şatosu'nun yanı sıra Göbekli Tepe, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da maviye bürünecek.

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün'ün de aralarında olduğu UNICEF İyi Niyet Elçileri, UNICEF destekçileri, sanatçılar ve kanaat önderleri #DünyaÇocukGünü ve #WorldChildrensDay etiketiyle sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlarla çocuk haklarına dikkati çekecek.

- Türkiye'de gerçekleştirilecek bazı etkinlikler

İllüstrasyon etkinliğinde, dünyanın farklı ülkelerinden 13-24 yaş arası çocuk ve genç daha yeşil/sürdürülebilir; herkes için daha iyi eğitim koşullarına sahip; fiziksel ve mental olarak daha sağlıklı ve iyi hissettikleri ve hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya ilişkin hayallerini istedikleri malzemeyi kullanarak sanata dönüştürüp, sosyal medya platformlarında paylaştı.

UNICEF, bu etkinlik kapsamında global düzeyde de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden yollanan eserleri tüm dünya ile sosyal medya kanaları ve web sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Dünya Çocuk Günü Oyun Girişimi etkinliği kapsamında ise UNICEF Türkiye, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü öncesinde dezavantajlı çocuklarla ilgili önyargıları aşmak ve çocukların potansiyelini, becerilerini ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak için çevrimiçi oyundan faydalanan yeni bir girişim başlatıyor.

"Potansiyellerini açığa çıkar" mini oyunu, dezavantajlı geçmişlerden gelen üç çocuğun gerçek hayat hikayelerine ve gelecek hayallerine dayanıyor.

Oyunu oynamak ve filmi izlemek isteyenler https://bagis.unicefturk.org/oyun adresinden giriş yapabilecek.

Önemli iş birlikleri etkinliğinde de UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri başta olmak üzere sanatçılar, spor kulüpleri, medya kuruluşları, özel sektörden isimler UNICEF'in kampanyasına sosyal medya üzerinden destek vererek hem çocukların seslerini duyurabilmelerine hem de çocuk haklarına dikkatin çekilmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca bu işbirlikleri UNICEF tarafından çocukların haklarının korunmasına yönelik sürdürülen farkındalık arttırma çalışmalarının güçlenmesine de destek oluyor. Ayrıca UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün de bu özel güne hazırladığı video ve Instagram canlı yayını ile destek verecek.

UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedi Osman da video mesajıyla çalışmalara destek sağlayacak.

Bu yıl 21. kez düzenlenecek olan Ulusal Çocuk Forumu da tüm illerde çalışmalarını sürdüren İl Çocuk Hakları Komiteleri'nden temsilci gençlerin pandemi nedeni ile dijital olarak katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Komiteler bu yıl tartışmak üzere "Sağlıklı Gençler Sağlıklı Gelecek" temasını seçti. 18-19 Kasım tarihlerinde dijital ortamda buluşacak olan il temsilcileri TBMM'ye sunulmak üzere görüş ve önerilerinin yer aldığı bildirgelerini hazırlayacak.

UNICEF ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu, bu yıl Ulusal Koordinatörler, üst düzey yetkililer ve UNICEF Temsilcisinin TBMM'de bir araya geldiği ve gençler tarafından bildirgenin basınla paylaşıldığı kapanış töreni ile hayata geçirilecek.