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        Haberler Bilgi Magazin 20 Haziran 2024 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Güldür Güldür, Bana Masal Anlatma, Alan, MasterChef

        TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bayram tatilinin bitmesinin ardından akşamı televizyon başında geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda ne olduğunu araştırıyor. Birbirinden renkli yapımlar bugün de TV kuşağında izleyicileri ile buluşacak. İşte, 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:12
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        • 1

          Perşembe akşamı ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağı birbirinden farklı yapımlar sunuyor. Perşembe akşamı çeşitli film, dizi ve programlar izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:30 - Baba

          08:15 - Arabesk

          10:15 - Şaşkın Damat

          12:!5 - Aslı Hünel ile Gelin Evi

          15:00 - Kızılcık Şerbeti

          18:45 - Show Ana Haber

          20:00 - Güldür Güldür Show

          23:45 - Yakın Mesafe

          01:30 - Yakın Mesafe

          03:00 - Kızılcık Şerbeti

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

          09:00 - Ada Masalı

          11:00 - Dolunay

          13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 - Güzel Köylü

          19:00 - Star Haber

          20:00 - Bana Masal Anlatma

          22:30 - Bana Masal Anlatma

          00:30 - İstanbullu Gelin

          03:00 - Dolunay

          04:30 - Baba Ocağı

          06:00 - Güzel Köylü

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          07:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          07:15 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

          07:40 - Kara Tahta

          10:30 - Hugo

          13:15 - Seksenler

          16:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"

          18:00 - Ana Haber

          18:55 - İddiaların Aksine

          19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka - İngiltere"

          22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya - İtalya"

          00:15 - Büyük Beyaz

          04:05 - Hugo

          06:00 - Seksenler

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 - Kahvaltı Haberleri

          10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 - ATV Gün Ortası

          14:00 - Mutfak Bahane

          16:00 - Esra Erol'da

          19:00 - ATV Ana Haber

          20:00 - Alan

          00:00 - Alan

          03:00 - Destan

          05:20 - Kalp Yarası

        • 6

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 - 8'de Sağlık

          08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

          10:00 - MasterChef Türkiye

          13:00 - Batılı Adam

          15:30 - Çarkıfelek

          20:00 - MasterChef Türkiye

          00:15 - Çarkıfelek

          02:30 - Cevap Ver Türkiye

          04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

        • 7

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Afili Aşk

          09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 - Yalan

          14:00 - Çetin Ceviz 1

          15:45 - Arka Sokaklar

          18:30 - Kanal D Ana Haber

          20:00 - Aşk-ı Memnu

          21:45 - Aşk-ı Memnu

          23:15 - Turnike

          01:30 - Anroid Polis

          03:15 - Güneşin Kızları

          04:45 - Tatlı İntikam

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