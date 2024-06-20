TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bayram tatilinin bitmesinin ardından akşamı televizyon başında geçirmek isteyenler bu akşam televizyonda ne olduğunu araştırıyor. Birbirinden renkli yapımlar bugün de TV kuşağında izleyicileri ile buluşacak. İşte, 20 Haziran Perşembe TV yayın akışı...
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Perşembe akşamı ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağı birbirinden farklı yapımlar sunuyor. Perşembe akşamı çeşitli film, dizi ve programlar izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 - Baba
08:15 - Arabesk
10:15 - Şaşkın Damat
12:!5 - Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:45 - Yakın Mesafe
01:30 - Yakın Mesafe
03:00 - Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Güzel Köylü
19:00 - Star Haber
20:00 - Bana Masal Anlatma
22:30 - Bana Masal Anlatma
00:30 - İstanbullu Gelin
03:00 - Dolunay
04:30 - Baba Ocağı
06:00 - Güzel Köylü
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:15 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:40 - Kara Tahta
10:30 - Hugo
13:15 - Seksenler
16:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovenya-Sırbistan"
18:00 - Ana Haber
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Danimarka - İngiltere"
22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İspanya - İtalya"
00:15 - Büyük Beyaz
04:05 - Hugo
06:00 - Seksenler
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Alan
00:00 - Alan
03:00 - Destan
05:20 - Kalp Yarası
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 - MasterChef Türkiye
13:00 - Batılı Adam
15:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - Çarkıfelek
02:30 - Cevap Ver Türkiye
04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Afili Aşk
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yalan
14:00 - Çetin Ceviz 1
15:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Aşk-ı Memnu
21:45 - Aşk-ı Memnu
23:15 - Turnike
01:30 - Anroid Polis
03:15 - Güneşin Kızları
04:45 - Tatlı İntikam