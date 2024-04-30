20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor
Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor
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Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert'in 25 koyunu doğum yaptı. İkiz kuzu doğuran koyunlardan biri, yavrularından birini sahiplenmedi.
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Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya 'Osman' ismini verdi.
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Biberonla beslenmeye alışan kuzu, sahibinin peşinden ayrılmamaya başladı.
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Şerif Mert, Osman ile aralarında farklı bir bağ oluştuğunu söyledi.
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Bazı günler onu eve götürdüğünü, şehir merkezine ve markete beraber gittiklerini belirten Mert, 'Osman'ın artık evladı gibi olduğunu ifade etti.
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Osman ile arkadaş gibi vakit geçirdiklerini dile getiren Mert, şunları söyledi:
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"15 koyunla başladık. İki senedir hayvancılık yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımız 50'nin üzerine çıktı. Yeni doğan kuzularımız var. Yavrulama dönemi henüz bitmedi.
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Yaklaşık 35 kuzumuz var, bunlardan biri de 'Osman' dediğimiz kuzumuz. Annesi ikiz doğum yaptı, birini kabul etmedi. Biz de buna anne baba olduk. Aileden biri oldu. Biz besleyip büyütüyoruz.
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Annesinden süt sağıp biberonla besliyoruz. O da bizi bırakmadı. Birlikte arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Henüz 20 günlük. Önümüzdeki haftalarda merada ot yemeye başlayacak ama bizden de ayrılmıyor. Arabaya biniyor. Bazen koşup odamıza kadar giriyor."
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Kuzunun artık yanından ayrılmadığını belirten Mert, "Geçtiğimiz günlerde birlikte alışverişe gittik. Arabanın kapısını kapatmadan peşimden atlamış, beraber markete girmiş. Haberim yoktu.
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Markete girdiğimde insanlar, 'Ne kadar güzelmiş bu.' deyince arkama dönüp baktığımda 'Osman'ı gördüm. Oradan bir kişi videolarımızı çekip sosyal medyada paylaşmış. 'Osman' bir anda gündem oldu, meşhur oldu" ifadelerini kullandı.
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