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        Haberler Gündem Güncel 20 günlük bebeği hastaneye bıraktılar | Son dakika haberleri

        20 günlük bebeği hastaneye bıraktılar

        Manisa'da bir kişi 20 günlük bebeği hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi bulmak için harekete geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 20:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:47
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        20 günlük bebeği hastaneye bıraktılar
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        Manisa Şehir Hastanesi'ne yaklaşık 20 günlük bebeğini bırakıp ayrılan kişi aranıyor.

        Hastanenin ultrasonografi biriminin bekleme salonundaki bir kundakta yaklaşık 20 günlük bir bebek bulan vatandaşlar, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

        Bebeği muhafaza altına alıp, yoğun bakım ünitesinde bakımını sürdüren hastane yetkilileri, hastane polisine, savcılığa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

        BEKLEME SALONUNA BIRAKTI

        Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, dün öğle saatlerinde hastaneye gelen siyah çarşaflı bir kişinin gün boyunca hastanenin muhtelif yerlerinde vakit geçirdikten sonra bebeği bugün öğle saatlerinde ultrasonografi biriminin bekleme salonuna bırakıp hastaneden ayrıldığı tespit edildi.

        Bebeği hastaneye bırakıp ayrılan kişinin tespiti ve yakalanması çalışmalar sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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