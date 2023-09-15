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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'daki bir apartmandan gelen kötü kokunun sebebi ceset olduğu ortaya çıktı

        20 gün sonra kötü kokuyla ortaya çıktı! Düğün kameramanı ölü bulundu

        Kütahya'da koku şikâyetiyle bir apartmana gelen ekipler, düğünlerde kameramanlık yapan Abdullah Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Özcan'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:49
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        20 gün sonra kokuyla ortaya çıktı
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        Kütahya'da bir kişi evinde ölü bulundu.

        Gaybi Efendi Mahallesi Semavi Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki daireden sokağa kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Abdullah Özcan'ın (52) cansız bedeniyle karşılaştı.

        Yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Özcan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Düğünlerde kameramanlık yaptığı öğrenilen Özcan'ın, ölüm nedeni araştırılıyor.

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