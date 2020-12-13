20 gün içinde önce ağabeyi sonra annesi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, önce ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ'ı (60) yaklaşık 20 gün sonra da annesi Sevim Bozdağ'ı (80) koronavirüs nedeniyle kaybetti.
Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Bozdağ'ın ağabeyi Uğur Nihat Bozdağ, 26 Kasım'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağabeyini kaybetmenin acısını yaşayan Bozdağ'ın annesi Sevim Bozdağ da bir süre sonra koronavirüse yakalandı. Aynı zamanda Pazarcık Belediyesi eski Başkanı Ali Bozdağ'ın eşi olan Sevim Bozdağ da dün yaşamını yitirdi. Sevim Bozdağ'ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Hacı Ahmet Mezarlığı'nda kendisi gibi koronavirüsten ölen oğlu Uğur Nihat Bozdağ'ın yanında toprağa verildi.
'KURALLARA RİAYET EDELİM, BU İLLETE YENİLMEYELİM'
Ağabeyi ve annesini arka arkaya koronavirüsten kaybetmenin acısını yaşayan Yakup Hamdi Bozdağ, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, çok üzgün olduğunu belirtti. Paylaşımında dostlarından taziyeleri de telefon ve mesaj yoluyla iletmelerini isteyen Bozdağ, şunları kaydetti:
"İki hafta önce ağabeyim Nihat Bozdağ'ı bugün de canım annem Sevim Bozdağ'ı Covid-19 salgınından dolayı kaybettim. Mekânları cennet olsun, toprakları nurlarla dolsun. Kısa bir süre içinde en yakınlarını kaybeden ve içi yanan bir kardeşiniz olarak lütfen bilim kurulumuzun, sağlık bakanlığımızın ve devletimizin üzerinde ısrarla durduğu kurallara (maske- mesafe- temizlik) uyalım ve uyaralım. Dünyayı yakan bu beladan kurtulmak istiyorsak millet olarak kurallara riayet edelim, bu illete yenilmeyelim. Bu nedenle taziyelerin telefon ve mesaj yoluyla iletilmesi rica olunur."
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