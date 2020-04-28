20 festivalden online film şenliği

28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biri olan sinemanın en büyük şov alanı festivaller güçlerini birleştiriyor. Salgın nedeniyle düzenlenemeyen film festivalleri sanal alemde sinemaseverlerle buluşacak.
Aralarında Cannes, Berlin ve Venedik gibi dünyanın en önemli film festivallerinin de bulunduğu 20 film festivali online film festivali We Are One: A Global Film Festival'inde bir araya gelecek.
Tribeca Film Festivali'ni düzenyelen New York merkezli Tribeca Enterprises öncülüğünde 20 film festivalinin bir araya geleceği ve YouTube üzerinden gerçekleştirilecek festival, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan ve ticari amaçlı hiçbir reklamın yer almayacağı We Are One: A Global Film Festival'inde, sinemaseverler uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgeseller, müzik, komedi ve panellerin yanı sıra Cannes, Toronto, Sundance, Berlin, Tribeca ve Venedik gibi önemli film festivalleri programlarından içerikler seçecek.
Tribeca Film Festivali’nin kurucularından Jane Rosenthal, düzenledikleri bu festival için “We Are One: A Global Film Festival; küratörleri, sanatçıları ve hikâye anlatıcılarını birleştirerek dünyadaki izleyicileri eğlendirmek ve rahatlatmak için bir araya getiriyor. Sıklıkla filmlerin sınırları, farklılıkları ortadan kaldırdığından, dünyayı iyileştirdiğinden söz ederiz. Şu anda dünyanın iyileşmeye ihtiyacı var" dedi.
Festival süresince toplanan tüm fonlar, koronavirüs için yardım toplayan kuruluşlara bağışlanacak. Organizatörler, şu günlerde programda yer alacak yapımları seçiyor. Önümüzdeki günlerde festivalde yer alacak yapımların tamamı açıklanacak.
We Are One’da yer alacak 20 film festivali ise şöyle:
Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, Berlin Film Festivali, BFI Londra Film Festivali, Cannes Film Festivali, Guadalajara Uluslararası Film Festivali, Uluslararası Film Festivali ve Ödülleri Makao (IFFAM),Kudüs Film Festivali, Mumbai Film Festivali (MAMI),Karlovy Vary Uluslararası Film Festival, Locarno Film Festivali, Marakeş Uluslararası Film Festivali, New York Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Sundance Film Festivali, Sydney Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Toronto Uluslararası Film Festivali, Tribeca Film Festivali ve Venedik Filmi Festivali
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!