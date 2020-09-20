Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 301.348'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.445 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 20 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

20 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

19 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliğiyle mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

Son 24 saatte 1312 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 30 milyon 372 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 950 bin 941 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 30 milyon 372 bin 552'ye çıkarken, virüs saptanan 22 milyon 57 bin 550 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi halen devam eden 7 milyon 364 bin 161 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, 6 milyon 874 bin 596 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 202 bin 213 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 214 bin 677),Brezilya (4 milyon 457 bin 443),Rusya (1 milyon 91 bin 186),Peru (750 bin 98),Kolombiya (743 bin 945),Meksika (684 bin 113),Güney Afrika (655 bin 572),İspanya (625 bin 651),Arjantin (601 bin 713),Şili (441 bin 150),Fransa (415 bin 481),İran (413 bin 149),İngiltere (381 bin 614),Bangladeş (344 bin 264),Suudi Arabistan (328 bin 144),Irak (307 bin 385),Pakistan (304 bin 386),Türkiye (298 bin 39),İtalya (293 bin 25),Filipinler (279 bin 526) ve Almanya (269 bin 42). "

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (135 bin 31),Hindistan (84 bin 404),Meksika (72 bin 179),İngiltere (41 bin 705),İtalya (35 bin 658),Peru (31 bin 146),Fransa (31 bin 95),İspanya (30 bin 405),İran (23 bin 808),Kolombiya (23 bin 665),Rusya (19 bin 195),Güney Afrika (15 bin 772),Arjantin (12 bin 460),Şili (12 bin 142) ve Ekvador (11 bin 29).