19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Kadın Kanserleri Hasta Dernekleri Birliği (ENGAGe) Eş Başkanları Esra Ürkmez ve Doç. Dr. Murat Gültekin'in girişimleri sonucunda, jinekolojik kanserlere dikkati çekmek amacıyla 20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü (World Go Day) ilan edildi.
Bu kapsamda 20 Eylül Cuma günü, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İsrail, İrlanda, İtalya, Kazakistan, Norveç, Polonya, Romanya, İsveç, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin aralarında bulunduğu 24 ülkede, eş zamanlı etkinlikler yapılacak.
Tüm ülkelerde hasta ve hekimlerin yer aldığı sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.
AA'nın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Kanser Teşkilatı (UICC) tarafından desteklenen etkinlikler kapsamında cuma günü 24 ülkede, "#gofor" etiketi ile sosyal medya kampanyası yürütülecek.
"FARKINDALIK YARATABİLMEK İÇİN DAHA ÇOK SESE İHTİYAÇ VAR"
Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve ENGAGe Eş Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, yazılı açıklamasında, bilimsel araştırmaların kadınların jinekolojik kanserler konusunda bilgi ve farkındalık seviyesinin yeterli olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.
Gültekin, Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişimsel sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesinin amaçlandığını vurguladı.
Esra Ürkmez ise "Farkındalık yaratabilmek için daha çok sese ihtiyaç var. Biz, farkındalığın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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