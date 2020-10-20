İşte en güncel koronavirüs tablosu

20 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Son dakika koronavi

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 20 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

20 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz burada yer alacak.

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1424 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 305 bin 427'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 524 bin 561'e ulaştı. Hasta sayısı 349 bin 519, vefat sayısı 9 bin 371, ağır hasta sayısı 1447, aktif hasta sayısı 34 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliğiyle sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi.

Doktor olan eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son birkaç gün içinde olumlu gelişme yaşanmakla birlikte durumu halen kritik." açıklamasında bulundu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA),Kovid-19 salgınıyla ilgili üstün nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmeyi, desteklemeyi ve onurlandırmayı amaçlayan "TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne son başvuru tarihini 13 Kasım olarak belirledi.

Temasta bulundukları kişiler hakkında yalan beyanda bulunanlara para cezası

Tunceli'de, temasta bulundukları kişiler hakkında yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle Kocaeli'nde 207, Kırklareli'nde 14 kişiye para cezası verildi.

Bartın'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, son 3 ayda 62 kişi yurtlarda karantina altına alındı.

Doğu Anadolu'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında Ardahan, Kars, Erzincan ve Tunceli'de denetimler gerçekleştirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de denetimler yapıldı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir köy, Malatya'nın Doğanşehir ve Pütürge ilçelerinde birer mahalle, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

DÜNYA'DAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 520 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 121 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 240 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 399 bin, Hindistan'da 7 milyon 590 bin, Brezilya'da 5 milyon 237 bin ve Rusya'da 1 milyon 415 bine oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.

Conte, ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işletmelerin 05.00-00.00'da açık olabileceğini ancak masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki doluluk artarken, laboratuvarlar da yoğunluk nedeniyle test sonuçlarını kısa sürede yetiştiremiyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Slovenya'da son günlerde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hükümet "salgın durumu" ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarımküre kışa girerken, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Kovid-19 vakalarının hızla artmaya başladığını belirterek, "Kış geldiğinde gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğini biliyoruz." dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kapalı alanlarda yapılan özel toplantıların 6, açık alandaki etkinliklerin ise 12 kişiyle sınırlandırılacağını bildirerek, futbol müsabakası, tiyatro, sinema gibi profesyonel etkinlikler de kapalı alanlarda katılımın 1000, açık alanlarda 1500 katılımcıyla sınırlandırılacağını kaydetti.

Kurz, tedbirlerin cumadan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, Kovid-19 hastalarının tedavisi için yeni sahra hastanelerinin inşa edileceğini ve ülkedeki yatak sayısının 11 bin artırılacağını söyledi.

Bu kapsamda Varşova Ulusal Stadyumu, sahra hastanesine dönüştürülecek.

İngiltere’de Kovid-19 önlemleri nedeniyle yerel saatle 22.00’de kapanmak zorunda kalan restoran ve barların çalışanları gösteri düzenledi.

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de ise salgınla mücadele kapsamında "2 haftalık karantina" ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),Kovid-19 aşısı için 520 milyon şırınga stoklayacağını bildirdi.

Tunus'ta vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Hişam el-Meşişi, valilere "sokağa çıkma yasağı uygulama" yetkisi verdi.

Kazakistan'da yabancı ülkelerde epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 26 Ekim'den itibaren yurt dışı uçak sefer sayıları azaltılacak.