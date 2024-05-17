Öğretmen atamasında başvuru tarihleri belli oldu! Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru tarihlerini duyurdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor, öğretmen atama başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 2024 öğretmen atamasında başvuru tarihleri ve başvuru şartları...
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20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi belli oldu. Atama bekleyen öğretmenler tarafından merakla beklenen tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyuruldu. Peki, "Öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor, öğretmen atama başvurusu nasıl, nereden yapılır?" İşte 2024 öğretmen ataması başvuru tarihleri...
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ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunulacak.
Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.
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ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
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5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
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8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
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9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
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10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.