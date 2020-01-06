06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, bugün başlayan ve 10 Ocak'a kadar sürecek ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.
Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda
"https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.
EN ÇOK ATAMA YAPILACAK ALANLAR
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.
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