20 bin 94 kişi izolasyon koşullarını ihlal etti

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli denetlenmesinin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos'ta genelge yayımladığı anımsatıldı.
Genelge doğrultusunda tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri'nin (İSDEM) 7/24 esasına uygun çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, herbir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan "iş yeri denetim" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim" ekiplerinin sevk ve idaresini sağlayan bu merkezlerin yönetilmesi için en üst düzey teknolojik imkanların kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, bunun için İçişleri Bakanlığınca "İSDEM yazılımı"nın geliştirildiği ve Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" (HES),"Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi" (FİTAS) yazılımlarıyla entegrasyonunun sağlandığı bildirildi.
Denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimlerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bugüne kadar 3 milyon 261 bin 120'si valilik/kaymakamlıklarca resen uygulanan denetim gerçekleştirilmiştir. HES uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112 bin 216'sı kontrol edilmiş, toplamda ise (resen+ihbar/şikayet üzerine) 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır. Bu denetimler sonucunda, 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, 1. ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, 2. ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında ise 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu tespit edilmiştir."
Açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelenin başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanları olmak üzere çok yoğun efor sarf eden kamu personelinin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda alınan tedbir ve kurallara uymasının son derece önem taşıdığı vurgulandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!