Reyting sonuçları 20 Aralık Çarşamba günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman gibi öne çıkan yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

20 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: