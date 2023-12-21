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        Haberler Televizyon 20 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total 20 Aralık reyting sonuçları: Sandık Kokusu, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman

        Reytinglerde güncel sıralama! AB ve total 20 Aralık reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 20 Aralık AB ve total güncel sıralaması geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman gibi yapımlar reyting sıralamasında zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 08:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:07
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        • 1

          Reyting sonuçları 20 Aralık Çarşamba günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman gibi öne çıkan yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

          20 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          20 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          20 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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