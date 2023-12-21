Reytinglerde güncel sıralama! AB ve total 20 Aralık reyting sonuçları
Reyting sonuçları 20 Aralık AB ve total güncel sıralaması geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman gibi yapımlar reyting sıralamasında zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte AB ve total reyting sıralaması...
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Reyting sonuçları 20 Aralık Çarşamba günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Sandık Kokusu, Dilek Taşı ve Kuruluş Osman gibi öne çıkan yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...
20 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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20 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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20 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
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