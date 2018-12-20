Yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları sebebiyle bazı il ve ilçelerde valilik kararıyla tatil ilan edildi. Öğrenciler ve veliler hangi okullar, iller ve ilçelerin tatil edldiğini merak ediyor. Peki, 20 Aralık Perşembe Kar tatili olan iller hangileri. İşte haberin detayları...

TEKİRDAĞ'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Soğuk ve yağışlı hava Trakya'da yaşamı olumsuz etkilerken Tekirdağ'da ve ilçelerinde okullar yarın tatil edildi ve eğitime ara verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1,5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.

SAKARYA'DA SU TAŞKINI 5 OKULU TATİL ETTİ!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 ay önce taşan Seyran Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi üzerine ilçede alarm durumuna geçilirken, 5 okul tatil edildi.

Kaynarca’da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçede bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanakla birlikte deredeki su seviyesinin yükselmesi ve akıntının artmasıyla birlikte Kaynarca Belediyesi ekipleri, derenin çevresinde gerekli önlemleri aldı. Belediye ekipleri, derenin çevresinde yaşayan vatandaşlara otomobillerini ve kendilerine ait tüm malzemeleri buradan almaları yönünde uyarılarda bulundu.

KIRKLARELİ İLÇELERİNDE KAR TATİLİ

Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Aralık Perşembe günü eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu çalışanı engelli ve hamile personelin de aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi. Bu arada kar yağışı Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde etkisini sürdürüyor.