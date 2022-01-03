Kaza, saat 07.30 sıralarında Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında meydana geldi. Yoğun sisten görüş mesafesinin düştüğü yolda gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza oldu. Yoldaki 200 metrelik alandaki kazada midibüs, yolcu otobüsü ve otomobil ile hafif ticari araç dahil 20 araç çarpıştı. Yaylabağı Belde Belediyesi'ne ait yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrildiği kazada, 2'si ağır 31 kişi yaralandı.
7 KİŞİDEN 2'SİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralılardan 10'u Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile farklı hastanelere götürüldü. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma, sürücüleri durdurup kaza ve buzlanma uyarısında bulundu. Kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 7 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Savaş Demirez, "Yolun gizli buzlanmasından, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmış. Otobüs frene basmış, kaldırıma çarpıyor ve devriliyor" dedi.
'OTOBÜS ÇOK HIZLIYDI' İDDİASI
Kazaya karışan araçların birinde bulunan Mehmet Öner ise "Önde küçük 2 araç birbirine temas etmiş. 1'i bariyere vurmuş, biz durduk yanımızda da 1 araba durdu ama arkadan gelen otobüs çok hızlıydı ve yerler çok buzlu olduğu için duramayıp bize çarptı. 4-5 aracın birbirine çarpmasına neden oldu. Bizde yaralı yok" diye konuştu.
İstanbul'dan Antalya'ya giden otobüsteki yolculardan Saffet Güngör de "Otobüsteydik fark edemedik. Kaza oldu. İndik, 3 araba birbirine çarpmıştı. Biz 4'üncüsüydük" dedi.
Hastaneye götürülen yaralılardan Ali İhsan Taşpınar, "2 aracın kaza yaptığını gördük. Yavaşladığımız sırada arkamızdan otobüs çarptı sonrasında Yaylabağı aracı bariyere vurmuş, yan yatmış. Kardeşim o araçtaydı, ayağı sıkışmış, çıkarmışlar. Şu an ikimizin de durumu iyi" diye konuştu.
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