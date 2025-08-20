20 Ağustos ne günü? 20 Ağustos'ta ne oldu? İşte tarih sayfalarında 20 Ağustos!
Tarih boyunca yaşanan önemli olaylar, belirli günlere farklı bir anlam kazandırıyor. Her yıl dönümünde hatırlanan bu olaylar, geçmişe ışık tutarken bugünü daha anlamlı kılıyor.20 Ağustos da hem Türkiye'de hem dünyada dikkat çeken gelişmelere sahne olmuş bir tarih. Peki, 20 Ağustos'ta tarihe geçen ne gibi olaylar yaşandı? İşte tarih sayfalarında 20 Ağustos...
- 1
Günlerin takvimdeki yeri sabit olsa da her biri farklı bir hikâyeyi barındırıyor. 20 Ağustos tarihi, yıllar boyunca hafızalarda yer eden olaylarla anılıyor. Yalnızca resmi tatiller değil, toplumsal hafızada yer etmiş günler de büyük ilgi görüyor. Peki, 20 Ağustos'un taşıdığı anlam nedir ve bu günde neler yaşandı? İşte merak edilenler...
- 2
20 AĞUSTOS NE GÜNÜ? İŞTE TARİHTE 20 AĞUSTOS
636 - Yarmuk Savaşı: Halid bin Velid komutasındaki Arap güçleri, Suriye ve Filistin'in kontrolünü Bizans İmparatorluğu'ndan aldılar.
917 - Achelous Muharebesi: Bulgar Çarı I. Simeon, Trakya'yı Bizanslılardan aldı.
1648 - Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları'nın sonu.
1831 - ABD'de köleler, Nat Turner'in liderliğinde ayaklandı.
1866 - ABD Başkanı Andrew Johnson, Amerikan İç Savaşı'nın bittiğini resmen ilan etti.
1914 - I. Dünya Savaşı: Alman Birlikleri, Brüksel'i işgal etti.
1940 - Sürgündeki Rus devrimci Leon Troçki, Meksiko'da saldırıya uğradı ve ertesi gün öldü.
1941 - Yahudiler için Drancy toplama kampının oluşturulması.
1946 - Erzurum'da meydana gelen depremde 330 kişi hayatını kaybetti
1949 - Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
1953 - SSCB, hidrojen bombası denediğini resmen açıkladı.
1960 - Senegal, Mali Federasyonu'ndan ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti.
1962 - Doğu Berlin'li bir genç Berlin Duvarı'nı geçmek isterken öldürüldü. 5 bin Batı Berlin'li eylem yaparak olayı protesto etti.
1964 - Türkiye ile Fransa arasında, "İnsan Gücünde İşbirliği Antlaşması", Ankara'da imzalandı. Antlaşmaya göre; ilk etapta 10 bin Türk işçisinin kuzeydeki kömür ocaklarında çalışmak üzere Fransa'ya gönderileceği açıklandı.
- 3
1968 - Çekoslovakya, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerince işgal edildi. Aleksandr Dubçek ve öteki liberalleşme yanlısı komünist liderler tutuklandı. Sovyet tankları, Prag sokaklarında halkın direnişiyle karşılaştı.
1975 - NASA, Viking 1 adlı uzay aracını Mars'a doğru yola çıkardı.
1977 - NASA, Voyager 2'yi fırlattı.
1982 - 2 ay 27 günlük kesinleşmiş cezası ertelenmeyen Bülent Ecevit,Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
1988 - Sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi.
1991 - Estonya, SSCB'den ayrılıp bağımsızlığını ilan etti.
1993 - Oslo'da gizli pazarlıklardan sonra, İsrailliler ve Filistinliler arasında antlaşma imzalandı.
2009 - Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede, 19.19 ile dünya rekorunu yeniledi.
2016 - Gaziantep'te IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bombalı saldırıda 59 kişi hayatını kaybetti, 90'dan fazla kişi yaralandı.
-