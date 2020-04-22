22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhaba sevgili Habertürk okurları... Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla kendimize geldiğimiz, ruh halimizin biraz daha halimizin düzeldiği bir haftaya giriyoruz. Geçtiğimiz hafta Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle daha güzel bir sürece girdik. 23 Nisan'da ise Boğa burcunda bir Yeniay meydana geliyor. Gelecekle ilgili daha pozitif olmayı öğrenecek ve doğruyu yanlıştan daha iyi bir şekilde ayırt edeceğiz. Ortak yatırımlar, para konuları ve somut bilgiler ön planda olacak. Belki de koronavirüs ile ilgili somut bilgilerle karşılaşabiliriz. 25 Nisan’daki Plüton retrosunda ise daha sakin ve planlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü öfkelenmeye açık olabiliriz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 20-26 Nisan haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Aile ve gönül işleriyle alakalı konulara özlem duyacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Yeni haftada uzakta olan sevgilinizi, yakınlarınızı ailenizi görememenin verdiği duygusallığı fazlasıyla hissediyorsunuz… Bunun yanında hep kötü haber yok elbette. Maddi konularda 20 Mayıs’a kadar güç kazanacaksınız. Yatırımlarınızdan güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca Boğa burcunda gerçekleşecek Yeniay da fırsatları ayağınıza getiriyor. Bu hafta başlayacak ve ekime kadar devam edecek Plüton retrosunda ani hareketlerden kaçınmalı ve hırsınızın kurbanı olmamak için çok düşünerek hareket etmelisiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığınız tempolu bir haftadasınız sevgili Boğalar… Bir yandan işlerinizi tamamlarken, diğer yandan da uzun süredir aksattığınız sporunuza başlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için el sanatlarına, resme yaratıcılık gerektiren işlere yönelebilirsiniz. Bunun yanında geçtiğimiz Pazar Güneş burcunuza geçti ve sizin döneminiz başladı. Doğum günlerini kutlamaya başlayan Boğalar bu haftalarda inanılmaz destekler alacak. Kariyerde güzel bir dönem geçirecekler. Aşkta da ufak sürprizler yaşayabilirler. Yalnızca sadece 25 Nisan’da başlayacak Plüton retrosunda çok sinirlenmeyin ve etraftakilere başkaları hakkında söylenmeyin.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla bol bol konuşacağınız, uzaktan da olsa sohbetin ve kahkahanın eksik olmadığı bir haftadasınız sevgili İkizler burçları… Korona günlerinde gezmeyi seven bireyler olarak en çok sizler zorlanmıştınız. Ancak yeni haftada farkındalığınız artıyor ve bu sürece alışmaya başlıyorsunuz. Ayrıca eğer varsa rahatsızlıklarınızdan kurutulabilirsiniz. Zaten 23 Nisan’daki Yeniay’da da zihninizi rahatlatacak ve sizi mutlu edecek uğraşlara ağırlık vereceksiniz. Plüton retrosunda ise biraz harcamalarınızı kısmanız gerekiyor. Bu aralar karantinanın verdiği etkiyle kendinizi alışverişe vermiş olabilirsiniz. Dikkat!
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendi sesinizi dinleyerek huzura yöneldiğiniz bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Koronavirüs nedeniyle kendimizi karantinaya aldığımız şu günlerde kendinizle vakit geçirmeyi öğrendiniz. Zaten ailesine düşkün ve evcimen olan Yengeç burçları süreçte pek de zorlanmıyor. 23 Nisan’daki Yeniay’da ise şansınız açılacak. Uzun süredir dilediğiniz bir şey meydana gelebilir. Birinden haber bekliyorsanız beklenmedik telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar yapabilirsiniz. Ancak beraberliği olanlar için konuşursak Plüton retrosunda karşınızdakini sık boğaz etmemenizde fayda var.
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