20-21 Haziran resmi tatil mi? 20-21 Haziran'da kargo, hastaneler ve resmi kurumlar açık mı?
Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar sürecek. Kurban Bayramı tatili boyunca 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde Borsa dahil pek çok kurum kapalı olacak. 20-21 Haziran'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki 20-21 Haziran resmi tatil mi? 20-21 Haziran'da kargo, hastaneler ve resmi kurumlar açık mı?
- 1
20-21 Haziran resmi tatil mi merak ediliyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Bu tarihler sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmiştir. İşte 20-21 Haziran açık ve kapalı olan kurumlar
- 2
20 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?
20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Bu tarihler sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmiştir.
Bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü normal çalışma saatlerine geri dönecekler. Bayram tatili boyunca acil bankacılık işlemleriniz için mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Acil servisler açık olacak.
- 3
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Bayram tatili öncesinde arefe günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Detaylı takvim aşağıdadır;
Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü (son) 19 Haziran Çarşamba
-
- 4
2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi
10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün
11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün
12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi