2 yılı aşkın süre sonra tüm ülkelere kapılarını açacak!

AA / HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda’nın temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacağı bildirildi.

Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı.

Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu Kovid-19 testi uygulamasının da kaldırılacağı aktarıldı.

Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını belirtti.

HAVAALANINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANMIŞTI

Ülke, sınırlarını öncelikle geçen ay Avustralya vatandaşlarına açmıştı. Mayıs ayının başında ise vize muafiyeti bulunan 60 ülkeye daha kapılarını açtığını duyurmuş, havaalanında duygusal anlar yaşanmıştı.

Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.