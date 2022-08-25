Güvercinlik olarak biliniyordu... Bakın ne çıktı!

DHA'nın haberine göre 12 kilometre uzunluğundaki vadinin taban yüksekliği doğu kenarında bin 500 metre, batı kenarında bin 665 metre. 7 yerleşim alanı ve antik dönemin terk edilmiş yerleşimlerinin bulunduğu Koramaz Vadisi, tarihi, kültürel ve doğal mirasa ev sahipliği yapıyor.

Columbarium ile ilgili bilgi veren ÇEKÜL Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Columbariumlar Roma dönemine ait mezarlardır. Bir nevi columbariumlar, kişilerin yakıldığı zaman küllerinin saklandığı yerlerdir. Hali vaktinde olmayan kişilerin külleri toplu bir şekilde koyuluyordu. Hali vakti yerinde olan kişilerin külleri ise kral mezarı şeklinde ve daha görkemli şekilde saklanırdı. Bu kişiler fakir kişilere kıyasla tek başlarına büyük bir columbarium inşa ettirirdi. Buralar vatandaşların kendi kullandığı mezarlardır" diye konuştu.

Vadide, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait izler bulunuyor. 2 yıl önce Vadi içinde yer alan Vekse Mahallesi´nde yıllardır güvercinlik olarak bilinen bazı yapıların columbarium olduğu ortaya çıktı. Bu yapılar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Koramaz Vadi'sinin 14 Nisan 2020'de UNESCO geçici miras listesine girdiğini belirten Osman Özsoy, "UNESCO heyeti, columbariumları değerli gördü ve mezarların korunması için bölgeyi tescilledi. Şu ana kadar tespit edilmiş 21 adet columbarium bulunmaktadır. Bu mezarların 18 tanesi Ağırnas bölgesinde, 2 tanesi Dimitre bölgesinde ve 1 tanesi ise Koramaz Vadisinde bulunmaktadır. Yeni ihbarlarla ve haritalandırmalarla bu columbariumların sayısının artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"COLUMBARİUMDA BİR NİŞ KİRALIYORSUNUZ"

Columbariumun yapısına değinen Prof. Dr. Özsoy, "Bu mezarlıklar belli bir döneme kadar mezarlık olarak kullanılan yani insanların yakılarak defin edildiği mekanlardır. Mezarlıkların içinde belirli bir sayıda geometrik şekillere sahip niş (mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklar) çıkartmaları bulunuyor. Mekanizmanın işleme şekli şu şekilde: Yakınınızın küllerini toprak bir kaba koyuyorsunuz, columbariumda bir niş kiralıyorsunuz.

Bu nişlerin 6 ay ile 3 yıl arasında kira zamanları oluyor. O niş size belirli bir süre için kiralanmış oluyor. Parasını ödediğiniz müddetçe yakınlarınızın külleri, nişlerin içerisinde muhafaza edilmiş oluyor. Küllerin kime ait olduğu ise kapların üzerine yazılan yazılar ile ya da semboller ile belirlenmiş oluyor. Bu kira parasını ödeyemediğiniz zaman yakınlarınızın külleri columbariumdaki boş siloların içerisine dökülüp, toprağa karışıyor" dedi.