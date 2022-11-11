2 yıl önce intihar ettiği sanılan çocuk öldürülmüş

AA

Siirt'te, 2 yıl önce intihar ettiği iddia edilen kız çocuğu B.E.'nin (14), M.G. (16) tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 Mayıs 2020'de Pervari ilçesine bağlı Çemikari Yaylası'nda B.E'nin ateşli silahla intihar ettiği iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

EKİP, İNTİHAR OLMADIĞINI TESPİT ETTİ

Kapsamlı araştırma ve kriminal incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığını tespit eden ekip, maktulün hayvanları otlatmak amacıyla yaylaya gittiği sırada M.G. (olay tarihinde 14 yaşında) tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÇOCUK OPERASYONLA YAKALANDI

Pervari Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan M.G., geçen çarşamba günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.