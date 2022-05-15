2 yaşındaki Recep'in kahreden sonu!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyünde Rafet G'ye ait 80 DV 686 plakalı park halindeki kamyonetin ön tarafına geçen Recep Tayyip Yurtkal (2), Rafet G'nin aracını hareket ettirmesi üzerine kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan Yurtkal, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.