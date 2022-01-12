Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Kaya, snowboardtaki ustalığıyla kendine hayran bırakıyor.
İHA'nın haberine göre babasının yönlendirmesiyle snowboarda başlayan minik Uras, kaymak için geldiği kayak pistinde adeta pistlerin tozunu alıyor.
Hem snowboard yapmak hem de kendini geliştirmek için babasıyla sık sık Tatvan – Bitlis arasında bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne giden Uras, özel bir gösteri yaptı.
Yetişkinlerin bile dengede durmakta zorlandığı bir spor olan snowboardu kusursuz bir şekilde yapan Uras, hünerleri ile göz doldurdu.
Kayarken zaman zaman talihsiz kazalar da geçiren minik Uras’ın sevimli halleri ise izleyenleri mest etti. Kayak pistindeki ustalığı ve kusursuz bir şekilde dengede durması ile usta snowboardculara taş çıkaran Uras’ın mutluluğu ise görülmeye değer.
“1.5 AY ÖNCE BAŞLADI”
Oğlu Ali Uras Kaya’nın yaklaşık 1.5 aydır snowboard yapmaya başladığını belirten Semih Kaya, oğlunun küçük yaşına rağmen bu kadar kısa sürede snowboard yapmayı öğrenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Semih Kaya, “Geçen sene denge tahtasında dengesini denemeye başladık. Gayet başarılı bir şekilde dengede durmayı başardı. Daha sonra kış aylarında beraber Uludağ’a gidip snowboardumun önünde beraber kaymaya başladık. Bu yıl Bitlis’e tayinimiz çıktı. Buradaki olanaklar gayet güzel, kayak pistimiz mevcut ve çocuk için de uygundu. Snowboard alıp denemeye başladık. 1,5 aydır deniyoruz. Gayet başarılı oldu, umarım devam ettirir. Tabii önemli olan bizim ondan ne istediğimiz değil onun ne istediği. Her attığı adımda biz onun arkasında olacağız. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Uras’la beraber burada kayarken videomuzu çektik ve daha sonra sosyal medyada paylaştık. İnanılmaz ilgi gördü. Orada güzel izlenimlere ulaştı. Bayağı güzel geri dönüşler aldık. Uras da bu durumdan mutlu. Bende 16 yaşımdan beri kayıyorum. Ailede benden başka kayan yok. Oğlum da umarım sever” şeklinde konuştu.
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