Umudun adı 2 yaşındaki Mert! 79. Saat!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkiinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Öte yandan depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.