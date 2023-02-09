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Haberler Gündem Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki çocuk 79. saatte kurtarıldı - Hatay deprem haberleri

Umudun adı 2 yaşındaki Mert! 79. Saat!

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. Küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı

Giriş: 09.02.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki çocuk 79. saatte kurtarıldı - Hatay deprem haberleri
AA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkiinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

BETONLARI KESİP KORİDOR OLUŞTURDULAR

AA'da yer alan habere göre betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı.

79 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

GENÇ KIZ 78 SAAT SONRA KURTARILDI

Öte yandan depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli, bina enkazından 78 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı ilçede, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören Belediyesi arama kurtarma ekipleri Mezbahane Caddesi'ndeki Zaman Apartmanı enkazında kurtarma çalışması yürüttü. Ekipler, 17 yaşındaki Ünzile Sevimli'yi enkaz altından 78 saat sonra kurtardı.

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