2 yaşındaki Hediye balkondan düştü

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta 2 yaşındaki Hediye Ç. isimli kız çocuğu, yaşadıkları apartmanın 3’üncü katından park halindeki aracın üzerine düştü.

Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırdı. Küçük kızın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.