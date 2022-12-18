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Daha 2 yaşındaydı! Kardeşlerin kanal kenarındaki oyunu faciayla bitti!

Antalya'da, Suriye uyruklu iki kardeşin kanal kenarındaki oyunu faciayla sonlandı. Kardeşlerden 2 yaşındaki Bekir, kanala düşerek gözden kayboldu. Düştüğü yerden yaklaşık 300 metre ilerde bulunan küçük Bekir, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 18.12.2022 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da kardeşlerin kanal kenarındaki oyunu faciayla bitti! 2 yaşındaki Bekir'in kahreden sonu! - Güncel haberler
DHA

Antalya'da, oyun oynadığı sırada sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Bekir Alnasır (2) kurtarılamadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Gökdere Yolaşır Mahallesi'nde meydana geldi. Büyük kardeşiyle Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında oynayan Bekir Alnasır, kanala düştü. Kardeşi, serada çalışan babası Atallah Alnasır'a haber verdi. Baba, küçük Bekir'in düştüğü noktaya koştu, ancak suyun içerisinde oğlunu göremedi.

300 METRE İLERDE FARK EDİLDİ

İhbarla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük Bekir'i bulmak için çalışma başlattı. 30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü.

Küçük Bekir, itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Alnasır, hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HEMEN GELDİK ANCAK BEKİR'İ GÖREMEDİK"

Küçük Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Serada çalıştığımız sırada çocuklarım kanal kenarında oynuyordu. Kanala düşünce diğer oğlum koşarak geldi. 'Bekir kanala düştü' diye bağırmaya başladı. Hemen geldik ancak Bekir'i göremedik. Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik. Bir vatandaş serasını sularken gördü ve hemen gittik. Ekipler geldi, çıkararak hastaneye götürdü. Oğlum hastanede hayatını kaybetti" dedi.

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