"2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi" 18-25 Kasım'da düzenlenecek

Endüstriyel Toksikoloji Derneğinden (ETOK) yapılan yazılı açıklamada, endüstriyel toksikoloji biliminin ana hedefinin mesleksel ve çevresel olarak yaşanan kimyasal maruz kalımlarını sağlık etkileri açısından ortaya koyma olduğu belirtildi.
Günümüzde endüstriyel toksikolojinin iş sağlığı ve güvenliğinin en temel kavramlarından biri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Derneğimiz, sahada aktif faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle güncel bilimsel bilgi arasında bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi'nin ilkini geçen yıl ekim ayında Antalya'da düzenledik. Önemli konuların tartışıldığı ve sonuçlar alındığı kongrenin ikincisi 18-25 Kasım arasında yapılacak. Bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı zorunluluklar nedeniyle organizasyon, online webinar şeklinde yapılacak."
- 2020'nin en büyük iş sağlığı ve güvenliği kongresi
Kongreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin resmi olarak destek verdiği vurgulanarak, şu bilgiler verildi:
"ICOH, WHO-IARC, Dünya Otizm Organizasyonu gibi uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş kongremizde resmi olarak yer alacak. 21 farklı ülkeden 200'ün üzerinde konuşmacı ile uluslararası nitelikte 30 aktif katılımcı ve destekleyici kurum ve kuruluş katkı verecek. Bu özelliğiyle kongremiz, dünyada bu yıl düzenlenen en büyük iş sağlığı ve güvenliği kongresi olma özelliğini taşıyor."
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