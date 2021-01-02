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2 TL için sırtından bıçakladı!

Bursa'da, Uğur M. (27) kendisinden 2 TL isteyen Cengiz Ö.'ye (21) olumsuz yanıt verince sırtından bıçaklandı. Gözaltına alınan Cengiz Ö.'nün ilk ifadesinde, "Parası olmadığını söylese yeterdi, kimse beni küfür ederek aşağılayamaz" dediği öğrenildi

02.01.2021 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
2 TL İÇİN BIÇAKLADI! Son dakika... 2 TL vermeyen adamı sırtından bıçakladı! - Haberler
2 TL için sırtından bıçakladı!
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DHA

Bursa'da, dün gece saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Dikkaldırım Mahallesi, Acemler mevkiinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kısıtlama saatlerinde iş yerinden çıkan Uğur M. (27) evine gitmek için yürüdüğü sırada yanına gelen Cengiz Ö. (21),ekmek almak için 2 TL istedi.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAĞI SIRTINA SAPLADI

DHA'da yer alan habere göre Uğur M.´nin olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Cengiz Ö. belinden çıkardığı ekmek bıçağını Uğur M.´nin sırtına sapladı. Uğur M. kanlar içinde yere yığılırken Cengiz Ö. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alınan Uğur M.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından Uğur M.´nin verdiği bilgileri değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli Cengiz Ö., ekiplerin 15 dakikalık çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Kükürtlü Mahallesi´nde yakalanarak gözaltına alındı.

"PARASI OLMADIĞINI SÖYLESE YETERDİ"

Cengiz Ö.´nün ilk ifadesinde, "Parası olmadığını söylese yeterdi, kimse beni küfür ederek aşağılayamaz. Ekmek almak için 2 lira istedim. Bana küfür etti. Kavga etmeye başladık, baktım olmuyor kendimi korumak için belimdeki ekmek bıçağını kullandım. Böyle olsun istemezdim pişmanım" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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