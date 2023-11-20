2 TIR köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de 2 TIR art arda köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'de 2 TIR, köprü bariyerlerini aşıp, bağlantı yoluna düştü. Hastaneye kaldırılan TIR şoförlerinden biri hayatını kaybetti. Diğer şoförün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi
Eskişehir'de 2 TIR, köprüden bağlantı yoluna uçtu. Kazada hastaneye kaldırılan TIR şoförlerinden biri hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa kara yolu 11'inci kilometredeki Çukurhisar köprülü kavşağında meydana geldi.
ART ARDA YOLA DÜŞTÜLER
Süleyman Kurt (32) idaresindeki TIR ile Ramazan Sarıçam'ın (62) kullandığı TIR, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Köprü bariyerlerini aşan 2 TIR, arka arkaya bağlantı yoluna düşerek devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan Kurt, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Sarıçam ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'lardaki şeker pancarı ile buzdolapları yola düştü, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞOFÖRDEN BİRİ ÖLDÜ
Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Sarıçam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Diğer TIR şoförü Süleyman Kurt'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.