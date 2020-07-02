Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 201.098'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.150 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 2 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?
2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 2 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.
1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.
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DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM
Koronavirüs salgını sebebiyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de, vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken ölü sayısı 129 bini geçti. CNN'in derlediği verilere göre, ABD’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin toplamı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Kore, Vietnam, Afganistan ve Irak savaşında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını geçti.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bini aştı.
Son günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artışları sebebiyle ikinci dalga endişesi yaşanan İsrail'de, şimdiye kadarki en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 859 artarak 25 bin 547'ye ulaştığı belirtildi.
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