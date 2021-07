İzmir Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. İzmir'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar İzmir cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 2 Temmuz Diyanet İzmir Cuma namaz saati ve İzmir haftalık namaz vakitleri

2 TEMMUZ 2021 İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

2 TEMMUZ 2021 İzmir Cuma namazı saati: 13:20

İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Temmuz 2021 Cuma 03:56 05:45 13:20 17:15 20:46 22:27 03 Temmuz 2021 Cumartesi 03:56 05:45 13:21 17:15 20:46 22:27 04 Temmuz 2021 Pazar 03:57 05:46 13:21 17:15 20:46 22:27 05 Temmuz 2021 Pazartesi 03:58 05:46 13:21 17:15 20:46 22:26 06 Temmuz 2021 Salı 03:59 05:47 13:21 17:15 20:46 22:26 07 Temmuz 2021 Çarşamba 04:00 05:47 13:21 17:15 20:45 22:25 08 Temmuz 2021 Perşembe 04:00 05:48 13:22 17:15 20:45 22:25

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)