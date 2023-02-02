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Haberler Yaşam Süper Loto 2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı tıkla, öğren

2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama!

Süper Loto heyecanı sona erdi. Haftada üç kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen 2 Şubat 2023 Perşembe günü Süper Loto çekiliş sonuçları...

Giriş: 02.02.2023 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
2 Şubat Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı tıkla, öğren
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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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