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Günümüzde astrologlar online mecrada fal bakabiliyor ya da sorularınızı cevaplayabiliyor. Böylelikle burçlarla ilgili akla takılan soruların cevaplarına ulaşabiliyorsunuz. En merak edilen sorulardan birisi de 2 Şubat’ın hangi burç olduğu ve burcun özellikleridir. 2 Şubat hangi burç, 2 Şubat burcu ne, 2 Şubat burcu özellikleri, 2 Şubat burcu erkeği, 2 Şubat burcu kadını, 2 Şubat burcu yorumu, 2 Şubat yükseleni nedir, 2 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 2 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

2 Şubat Hangi Burç?

21 Ocak - 19 Şubat arasında doğanlar Kova burcunu mensuptur. Kova burcu ise hava grubunun önde gelen burçlarından biridir.

2 Şubat Burcu Ne?

2 Şubat’ta doğanlar kova burcu içerisinde yer almaktadır. Kova burcunun en önemli özelliklerinin başında özgürlük alanlarından taviz vermemeleri ve geniş hayal gücüne sahip olmaları gelmektedir.

2 Şubat Burcu Özellikleri

Kova burcu arkadaş canlısı bir burçtur. Geniş bir arkadaş çevresine sahiptir. İnsan ilişkilerinde özellikle ikili ilişkilerde güçlü konumdadır. İlişkileri güven zemini üzerinde inşa edilir. Aslan burcuyla anlaşması güçtür. Bencil değildirler ancak dik kafalıdırlar. Dediğim dedik mottosuyla hareket ederler. İnatçı yapıları nedeniyle belli bir fikir üstünde diretebilirler. Sabit fikirli olduklarından dolayı verdikleri kararın sonuna kadar arkasında dururlar.

2 Şubat Burcu Erkeği

Kova burcu erkeği kalıplara sığmaz. Özgür yapısı gereğiyle yasaklara karşı durur ve sınırları aşar. Oldukça zeki kişilerdir. Ancak yapmış oldukları davranışları önceden tahmin etmek oldukça zordur. Kimi zaman akla yatkın seçimler verirlerken kimi zaman bildikleri doğrudan giderler. Çevresi tarafından saygı gösterilen kişilerdir. Ayrıca çalışkan ve üretkendirler. Hayatlarında çelişkiye, çelişkili hareketlere yer yoktur. Netliği severler. Konforuna düşkün yapıları vardır. Kuşkucu yapıları ve temkinli yaklaşımları sayesinde yaptıkları işler başarıyla sonuçlanmaktadır. Ayrıntılara oldukça önem verirler. Bu onların mükemmeliyetçi özelliğinden dolayıdır. Çocuklarla çok iyi anlaşırlar ve çocuklarının ayaklarının üstünde durmasını isterler. Cesur ve rahattırlar.

2 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını tıpkı kova burcu erkeği gibi dost canlısıdır. Sempatik tavırlarıyla bir ortamda kova burcu kadınını hemen ayırt edebilirsiniz. Bir kova burcu kadınıyla zaman geçirmek oldukça eğlencelidir. Akademik kariyer yapmaya müsait yapıları vardır. Lisans, lisansüstü ve doktoraya kadar uzanan bir akademik kariyerden söz edebiliriz. Sanat konularına da oldukça düşkündür. Yenilik ve değişim kova burcu kadınının sembolüdür. Kova burcu kadını diğer düşünceleri kulak arkası etmez ancak kendi fikrinden de kolay kolay vazgeçmez. Yani sabit fikirlidir diyebiliriz. Kova burcu kadını bir kelime olsaydı bu şüphesiz ki “biliyorum” olurdu. Bilimsel yönleri oldukça kuvvetlidir. İnsanlara yardım etmeyi severler.

2 Şubat Burcu Yorumu

2 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova burcunun en belirgin özelliği özgürlüğüne düşkün olması ve sezgisel ön görüsüdür. Akademik anlamda kova burcu başarıdan başarıya atlayacak bir burçtur. Sabit fikirli ve dediğim dedik olması da kimi zaman çok yönlü düşünmesini zorlaştırabiliyor.

2 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselenlerimiz doğduğumuz saat ve dakikaya göre belirlenmektedir. Bu sebeple gün içerisinde meydana gelen doğumlarda dahi yükselenler farklılık göstermektedir. Buna göre:

13:00 – 14:30 arasında doğanların yükseleni yengeç,

15:00 ile 17:30 arasında doğanların yükseleni aslan,

18:00 ve 20:30 arasında dünyaya gelenlerin yükseleni başaktır.

2 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Bensu Soral - 2 Şubat 1991

Fatih Portakal - 2 Şubat 1968

İrem Helvacıoğlu - 2 Şubat 1990

Harika Avcı - 2 Şubat 1960

Emre Aydın - 2 Şubat 1981

Futbolcu Metin Oktay - 2 Şubat 1936

Eski millî futbolcu ve teknik direktör Rıza Çalımbay - 2 Şubat 1963

2 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Lodovico Ferrari

Johann Christoph Gottsched

Jean Baptiste Boussingault

Joseph Weydemeyer

William Arnson Willoughby

Shakira

Fani Halkia

Gemma Arterton

Paul Mescal

İspanyol Futbolcu Gerard Piqué

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner