KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız sizi şu anda her zamankinden daha nazik görebilir. Kusurlarınıza odaklanmış olsanız da, içinizde unuttuğunuz şeyleri görebilirler. Bunu yüksek sesle söylemeseler de size hatırlatmalarına izin verin! Sadece sizinle etkileşim kurma biçimleri dahi size ne kadar değer verdiklerini gösterebilir. Bu bakış açısını akılda tutmak, çılgın riskler almadan başkalarını etkileyebileceğiniz için daha düşünceli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir patron veya yaşlı bir akraba gibi bir otorite figürü, sizi hizada tutmak için duyguları ile tehdidi kullanıyor olabilir. Kendinizi size en doğal veya önemli gelen şekilde ifade etmenin onları bir çöküşe iteceğinden korkabilirsiniz. Başka birinin muhtemelen onları şu anda sizi manipüle ettiği şekilde manipüle ettiğini anlamak, onlar için empati kurmanıza yardımcı olabilir. Keşfetmiş olabileceğiniz gibi, döngüyü kırma cesaretine sahip olmak göründüğünden daha zordur.