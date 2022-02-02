Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

2 Şubat burç yorumunuz bugün ne söylüyor? Günlük burç yorumları yayımlandı

Haftalık ve günlük burç yorumları, en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Rümeysa Ergüden, 2 Şubat 2022 Çarşamba günü için günlük burç yorumları hakkında bilgi verdi. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu bugün ne söylüyor? Sağlık, iş ve aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor? İşte, 1 Şubat 2022 Çarşamba bugünkü günlük burç yorumları...

02.02.2022 - 09:39 | Güncelleme: YAŞAM

  • Günlük burç yorumları, sağlık, kariyer ve aşk hayatı ile ilgili önemli bilgiler verir. Peki, günlük burç yorumlarınızı merak ediyor musunuz? Rümeysa Ergüden, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları hakkında bilgi verdi. 

    GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ŞUBAT 2022 

    Rasyonel yanınız bugün güçlü olabilir, ancak hayatın bundan daha fazlası olduğu da gayet açık. Yine de en acil ve sizi etkileyen duygusal ihtiyaçlarınız konusunda bir içgörü edinmeniz olasıdır. Hayatta her şeyi mantıkla açıklayamayız bu yüzden zaman zaman hislerimizin ne söylediğine de kulak vermemiz gerekebilir. İşte, 2 Şubat 2022 Çarşamba gününe ilişkin günlük burç yorumları...

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınız sizi şu anda her zamankinden daha nazik görebilir. Kusurlarınıza odaklanmış olsanız da, içinizde unuttuğunuz şeyleri görebilirler. Bunu yüksek sesle söylemeseler de size hatırlatmalarına izin verin! Sadece sizinle etkileşim kurma biçimleri dahi size ne kadar değer verdiklerini gösterebilir. Bu bakış açısını akılda tutmak, çılgın riskler almadan başkalarını etkileyebileceğiniz için daha düşünceli kararlar vermenize yardımcı olabilir.

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir patron veya yaşlı bir akraba gibi bir otorite figürü, sizi hizada tutmak için duyguları ile tehdidi kullanıyor olabilir. Kendinizi size en doğal veya önemli gelen şekilde ifade etmenin onları bir çöküşe iteceğinden korkabilirsiniz. Başka birinin muhtemelen onları şu anda sizi manipüle ettiği şekilde manipüle ettiğini anlamak, onlar için empati kurmanıza yardımcı olabilir. Keşfetmiş olabileceğiniz gibi, döngüyü kırma cesaretine sahip olmak göründüğünden daha zordur.

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zorlu bir süreçten geçen bir arkadaşınızı bu dönemde felsefi bir bakış açısıyla teselli edebilirsiniz. Bu yaklaşım her tür ıstırabı dindiremese de, oldukça iyi geldiği bir durum size sınırlamalarına dair bir fikir verebilir. Sıra dışı bir deneyim, bazen dünyayı anlamanız için yıllarca süren entelektüel emekten daha fazlasını yapabilir. Düşünceleriniz doğru olabilir ama daha doğru bir tavır için deneyime de ihtiyacınız var.

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda aklınızda büyük ve derin bir konu olabilir, ancak bunu arkadaşlarınızla paylaşma düşüncesi çekici gelmeyebilir. Karmaşık bir durumun tüm inceliklerini anlayamayabilirler. İkileminizle daha doğrudan bağlantılı olan bir otorite figürüyle konuşmak iyi bir fikir olabilir. Sorumlu kişilerle geçmiş deneyimler sizin için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, tekrar denemek ve daha iyi bir sonuç almak, eski yaraları iyileştirmenize ve mevcut probleminizde ilerleme kaydetmenize yardımcı olabilir.

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Büyük yaşam hedeflerinizde ilerleme kaydetmek için ne yapmanız gerektiğini biliyor olabilirsiniz, ancak ilişkilerinizi şu anda olduğu gibi sürdürmekten elde ettiğiniz güvenlik hissi, yolunuza bir engel olarak çıkabilir. Endişe duyduğunuz insanlarla doğrudan konuşmak, beklediğinizden daha yararlı olabilir. Gerçekten yapmaktan korktuğunuz şeyi yapmandan yanalarsa, artık bahane olarak onların arkasına saklanamazsınız.

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumlulukların adil bir şekilde paylaşılmadığı bir durumu ele almak için harekete geçmek şu anda size için şaşırtıcı derecede iyi gelebilir. Bununla birlikte, bu sevinciniz geçmişte konuşmadığınız ve adaletsizliği sorgulanmasını sağlayamadığını bir şey için pişmanlık duymanız nedeniyle gölgelenebilir. Şu anda neyin mümkün olduğunu bilmek, gerçekte neden sorumlu olduğunuza ilişkin görüşlerinizi yeniden şekillendirmenize yardımcı olabilir.

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Belirli bir ilişkinin, nazik doğanızın sömürülmediği güvenli biri olduğunu bilseydiniz, kaynakları nasıl farklı şekilde paylaşacağınızı kendinize sormanız gerekebilir. Kendi alanınıza ve mülkünüze sahip olmak kesinlikle önemli olsa da, başkalarıyla bazı şekillerde işbirliği yapmak, farklı şeyler için harcamanız için size para kazandırabilir. Bir teklifi reddetme konusunda ne kadar özgür hissederseniz, muhtemelen ilişki o kadar sağlıklıdır.

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evde huzur ve sükûnet bulmaya yönelik çabalar, başka birinin mevcut kişisel kargaşası tarafından engellenebilir. Diğer kişinin sorununu tamamen çözemediğiniz için hüsrana uğramış olsanız da, yine de ona bazı pratik yollarla yardımcı olabilirsiniz. Bu, ani kriz karşısında kontrolü ele alabilir ve ayrıca başkalarına karşı yükümlülüklerinizin neler olduğunu daha derin düşünebilirsiniz. Cevaba kolay yoldan ulaşamasanız da soruyu sormak da gereklidir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.