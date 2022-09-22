2 Rus'un cenazeleri Rusya'ya gönderiliyor

Denizli´nin Çardak ilçesinde, Kastamonu´dan havalanıp, Marmaris´teki orman yangınına giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden, Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov´un cenazelerinin otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu`nun morgunda tamamlandı. Lakovlev ve Volkov´un cenazeleri Antalya´dan gelen Rusya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Cenazeler, uçakla Rusya´ya gönderilmek üzere Antalya Havaalanına gönderildi.

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