2 ölümlü kazada kamyon şoförü kusurlu bulundu

Kayseri'de, 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada kamyon şoförü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.
Kaza, 29 Temmuz'da, Kocasinan ilçesi kuzey çevre yolunda meydana geldi. İbrahim S. kontrolündeki kamyon, otomobile arkadan çarptı. Otomobil alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda ölenlerin, Hamit Bulut ve Nimet Karaca olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kamyon şoförü İbrahim S. ise tutuklanırken, hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.
"ŞOKA GİRDİĞİM İÇİN KURTARAMADIM"
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık İbrahim S., geçen ay görülen ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Emniyet şeridinde ilerlerken araç bir anda durdu. Uyarıcı hiçbir şey yoktu. Aracın dörtlüsü bile yanmıyordu. Kaza bir anda gelişti. O anda ben de şoka girdiğim için otomobilin içindeki kişileri kurtaramadım sonrasında da LPG tankının patlamasıyla yangın çıktı" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ertelerken, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.
HEYET RAPORU, MAHKEMEYE ULAŞTI
Davaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen heyet raporu, mahkemeye ulaştı ve dava dosyasına eklendi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan alınan raporda, kamyon şoförü İbrahim S.'nin, asli kusurlu olduğu belirtildi.
İbrahim S.'nin, emniyet şeridinde park halinde duran otomobile kamyonla çarptığının tespit edildiği bilgisi yer aldı. Maktullerin ise herhangi bir kusurunun olmadığı kaydedildi.
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