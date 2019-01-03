2 Ocak 2019 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı

2 Ocak Çarşamba reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Diriliş Ertuğrul dışında tüm diziler tekrar bölümlerini yayınladı. Bilindiği üzere kanallar aralarında aldığı ortak bir kararla dizilerin yeni bölümlerini 3 hafta boyunca yayınlamayacaktı. TRT1 ise bu karara dahil olmamıştı. Bunun üzerine dün akşam Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Peki diğer kanallarda yer alan Jet Sosyete, Sen Anlat Karadeniz dizilerinin özet bölümleri reytinglerde nasıl bir performans sergileyecek merak konusu oldu.

2 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

2 Ocak tarihinde Total'de TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer alırken, 2.sırada "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti , 3.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Diriliş Ertuğrul", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber" 3.sırada ise "Diriliş Ertuğrul" dizisinin özeti yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)