Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden son dakika corona virüse dair son rakamlar geldi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 15.679 kişiye yükselirken toplam vefat eden vatandaşların sayısı ise 277 olarak kayıtlara geçti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 2 NİSAN 2020

2 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafıdan yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Corona virüsü açıklamasında; "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka 2148. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.