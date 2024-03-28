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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe 2 Nisan öncesi Ali Koç'tan Ankara'da kritik görüşme! - Fenerbahçe Haberleri

        2 Nisan öncesi Ali Koç'tan Ankara'da kritik görüşme!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının ligden çekilmesinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 13:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:18
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        Ali Koç'tan Ankara'da kritik görüşme!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi görüşmelerine devam ediyor.

        Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe'de gerçekleşen bu iftar yemeğinde 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve ligden çekilme gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün de (perşembe) günü de Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek. Ali Koç, akşam da yargı mensuplarıyla iftarda bir araya gelecek.

        Fenerbahçe ayrıca cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

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