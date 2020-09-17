Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde bulunan, dönemin padişahı 2'nci Abdülhamid tarafından 1904 yılında yaptırılan Sıbyan Mektebi bugün de ayakta duruyor.
DHA'nın haberine göre yapımının ardından savaşlar nedeniyle bir süre kullanılamayan mektep, 1928 yılında eğitim öğretim hayatına başladı. Yıllarca kullanılan ve son dönemde atıl halde bulunan bina, 2015 yılında ise dönemin Valisi Zübeyir Kemelek'in talimatıyla Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından restore edildi.
Osmanlılar döneminde çocukların eğitim aldığı tarihi mektep, bugün ise müze ve köy konağı olarak kullanılıyor. Moloz taş kullanılarak dolgu tekniği ile yapılan köşe, kapı ve pencere kemerlerinde kesme taş işçiliğiyle dikkat çeken tarihi Sıbyan Mektebi havadan görüntülendi. Binanın ahşap çatı kısmına ise ağaçkakanların zarar verdiği görüldü.
'30 YILDIR EĞİTİM VERMİYOR'
Sıbyan Mektebi'nden mezun olan Karacaören Köy Muhtarı Tayyar Kara (58),"Büyüklerimizden duyduklarımıza göre Abdulhamid döneminde bu okul yapılmış. Sıbyan Mektebi'nden mezun olan birçok kişi şu anda kamuda çalışıyor, ayrıca yüksek bürokratlar mevcut. Ben de 1975 yılında bu okuldan mezun oldum. Valimiz bu tip tarihi yerlere çok önem veriyor. Ama yine de sıkıntılarımız var. 30 yıldır şu anda bu okul eğitim vermiyor. Hem öğrencinin yokluğundan hem de köylerin boşalması nedeniyle eğitim vermiyor. Biz de bu okulu köy tüzel kişiliği olarak aldık. Burayı kültür merkezi ve köy odası gibi kullanıyoruz. Ayrıca çeşitli kursların verileceği bir yer olarak kullanmak istiyoruz. Tarihe ışık tutan bu okulumuzu herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!